Gli uccelli all'interno dell'uovo rispondono alle chiamate di pericolo dei loro genitori

Se pensiamo che un pulcino all’interno dell’uovo viva sicuro e, in qualche modo, al di fuori del mondo che lo circonda, probabilmente dobbiamo ricrederci.

Da quanto emerso da una nuova ricerca, i pulcini del gabbiano a zampe gialle rispondono, da dentro al guscio dell’uovo, alle chiamate di avvertimento dei genitori… vibrando.

Da alcuni studi precedenti sembra che anche altre specie come anfibi, rettili e persino piccoli insetti ricevano dall’esterno informazioni sensoriali che li aiutano a prepararsi per quando saranno usciti dal guscio.

Gli autori della scoperta sono Jose Noguera ed Alberto Velando ed il loro studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Ecology and Evolution. Da questa ricerca è emerso che i pulcini, stimolati dai suoni ambientali dei loro genitori, all’interno dei loro gusci subiscono variazioni fisiche e comportamentali che li aiuterebbero a sopravvivere una volta nati.

L’esperimento ha interessato 90 uova. Le uova venivano messe dentro incubatori in gruppi di tre. Due di queste venivano poi tolte dagli incubatori e sottoposte a rumori ambientali mentre la testa rimaneva isolata all’interno dell’incubatrice stessa.

Si è visto che i pulcini all’interno delle uova sottoposte a stimoli ambientali iniziavano a vibrare all’interno dei gusci in risposta a questi stimoli registrati. La vibrazione continuava per un po’ di tempo anche quando le uova venivano messe nuovamente all’interno degli incubatori.

Al momento della schiusa, i pulcini che erano stati esposti ai suoni ambientali impiegavano più tempo a nascere e, quando finalmente uscivano dal guscio, erano più silenziosi dei loro fratelli che, invece, erano stati isolati nell’incubatrice ed esposti al silenzio.

I piccoli di gabbiano che erano stati esposti ai suoni ambientali, in aggiunta, si rannicchiavano quando sentivano segnali di pericolo.

Lo studio mette in luce un'altra differenza. I pulcini che si trovavano all’interno dell’incubatrice ma che sentivano i loro fratelli vibrare (abbiamo detto che le vibrazioni continuavano per un po’ dopo la fine dello stimolo), avevano in sé tutte quelle caratteristiche peculiari dei pulcini che erano stati sottoposti a stimoli sonori.