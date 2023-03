Gli uccelli marini soffrono di plasticosi, una terribile malattia causata dalla plastica

C'è un brutta notizia che gli scienziati si aspettavano di trovare prima o poi: dopo aver analizzato gli effetti della plastica sul tessuto dello stomaco degli uccelli marini, gli addetti ai lavori hanno riscontrato una nuova condizione che è stata chiamata "plasticosi".

Non si tratta - per ora - di una condizione che porta necessariamente alla morte, ma la condizione minaccia la capacità degli uccelli di ottenere i nutrienti di cui hanno bisogno per crescere e sopravvivere (la plastica sarà più dei pesci nel 2050). La notizia ancor più peggiore è che la scoperta proviene da un luogo che dovrebbe essere uno dei più incontaminati della Terra.

Gli scienziati si sono imbattuti nella malattia nell'isola di Lord Howe, luogo con meno di 400 persone e situata a 600 chilometri al largo della costa orientale dell'Australia; molto lontana dalle principali fonti di inquinamento da plastica, nonché luogo di alcune importanti storie di successo ambientale dove delle creature sono state salvate dall'estinzione.

La plastica, secondo quanto riportato dagli esperti, infiamma il rivestimento dello stomaco, che di conseguenza forma tessuto cicatriziale. Una cicatrizzazione ripetuta nello stesso sito porta alla malattia fibrotica, che danneggia la flessibilità del tessuto e la capacità dello stomaco di digerire il cibo. Le conseguenze sono ovviamente più gravi nei giovani uccelli i cui stomaci non sono ancora completamente formati.

Per quanto negativi siano gli effetti sul sistema digestivo della berta piedicarnicini (Ardenna carneipes), questo problema potrebbe essere solo la punta dell'iceberg.