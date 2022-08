Uno degli uccelli 'perduti' più rari del mondo è stato nuovamente avvistato

Dopo anni di ricerche e di convinzioni sul fatto che ormai fosse perduto per sempre, la sciabola di Santa Marta (Campylopterus phainopeplus), un colibrì verde smeraldo e blu elettrico, è stato recentemente osservato da un birdwatcher nelle montagne della Sierra Nevada de Santa Marta in Colombia.

"Questo avvistamento è stata una sorpresa molto gradita", ha affermato in una dichiarazione Yurgen Vega, che ha fatto la riscoperta. "Un colibrì ha attirato la mia attenzione. Ho tirato fuori il binocolo e sono rimasto scioccato nel vedere che si trattava di una sciabola di Santa Marta, e con un incredibile colpo di fortuna il colibrì si è appollaiato su un ramo dandomi il tempo di scattare foto e video", una storia simile a quella di questa tartaruga che si pensava fosse estinta.

Si tratta di una creatura così sfuggente che è stata localizzata in natura solo una manciata di volte: per la prima volta nel 1946 e poi di nuovo nel 2010. "È come vedere un fantasma. Quando l'anno scorso abbiamo annunciato i primi 10 uccelli perduti più ricercati, speravamo che avrebbe ispirato i birdwatcher a cercare queste specie", affermano in una dichiarazione gli scienziati del progetto Re:wild Search for Lost Birds.

Non sappiamo quasi nulla delle sciabola di Santa Marta, tranne che vive nelle umide foreste neotropicali delle montagne della Sierra Nevada de Santa Marta ad un'altitudine compresa tra 1.200 e 1.800 metri. Il resto è un vero e proprio mistero che, speriamo, sarà risolto il prima possibile da parte degli addetti ai lavori.

A proposito, sapete che gli umani hanno fatto estinguere questo uccello gigante?