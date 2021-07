Gli uccelli possono dormire in volo? Scopriamo in che modo

Diverse specie di uccelli hanno l’abitudine di intraprendere lunghi viaggi e migrazioni della durata di diversi giorni, settimane o anche più. Tra questi i più conosciuti sono le rondini, le cicogne bianche, le anatre e alcune specie di uccelli marini. Ma, data la lunghezza di questi loro viaggi, vi siete mai chiesti se possano dormire in volo?

Attraverso uno studio su Nature Communications, i ricercatori del Max-Planck-Gesellschaft, in collaborazione con altri gruppi di studio, hanno scoperto che alcuni uccelli sono in grado di dormire durante il volo. In realtà le analisi degli scienziati si sono focalizzate su una specie in particolare, ovvero la Fregata delle Galapagos.

Questi uccelli sono tipici della fascia tropicale ed effettuano lunghi viaggi in mare aperto, grazie anche all’enorme apertura alare capace di sfruttare le correnti ascensionali. Sono capaci di dormire in volo, per poco meno di un’ora, utilizzando sia un singolo emisfero che entrambi senza smarrire l'orientamento, mantenendo la consapevolezza ambientale e il controllo aerodinamico.

Sulla terra ferma gli uccelli sono capaci di dormire sia con entrambi gli emisferi che mediante uno alla volta. Quest’ultimo viene definito sonno uniemisferico ad onde lente (USWS), durante il quale gli uccelli tengono aperto l'occhio connesso all'emisfero sveglio, per prevenire potenziali minacce.

Gli scienziati, avvalendosi di dispositivi di piccole dimensioni, capaci di monitorare variazioni elettroencefalografiche (EEG), movimenti della testa degli uccelli e di tenere traccia della loro posizione grazie a Gps, hanno raccolto una serie di dati riguardo le fasi del sonno delle fregate durante un volo durato 10 giorni per una distanza di 3000 km.

I risultati hanno evidenziato che durante il giorno gli uccelli sono vigili e impegnati nella ricerca di cibo, ma al tramonto si registra l’insorgenza della fase di sonno a onde lente (SWS) attivata in uno o ambedue gli emisferi cerebrali, per una durata di svariati minuti. Questo tipo di sonno è alternato, a volte, da alcuni secondi di movimento oculare rapido(fase Rem), durante il quale i muscoli, pur rilassandosi e perdendo leggermente quota, mantengono l’uccello in una condizione di volo stabile.

Grazie a questo studio, unico nel suo genere, si è potuto svelare l'ennesimo segreto sulla migrazione degli uccelli. Ciò ci permette di guardare con occhi diversi questi magnifici animali che solcano i cieli, capaci non solo di coprire lunghissime distanze in volo ma anche di evitare gli effetti negativi della perdita di sonno, che ne minerebbe la sopravvivenza.