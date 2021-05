Quanti uccelli ci sono sulla Terra? Non vorrai credere alla risposta!

Vi siete mai chiesti quanti uccelli esistono sul nostro pianeta? Sì? Bene, tra pochissimo saprete la risposta. No? Oggi imparerete sicuramente qualcosa di molto curioso.

Il conteggio ufficiale è di circa 50 miliardi, più di sei volte di tutti degli esseri umani presenti sul nostro pianeta. In tutto stiamo parlando di 9.700 specie di uccelli (il 92% di quelle vive oggi). I dati in questione sono stati combinati con studi di casi reali e algoritmi di ridimensionamento per stimare il numero di uccelli sul pianeta.

"Gli esseri umani hanno speso molti sforzi per contare i membri della nostra specie, tutti i 7,8 miliardi di noi", afferma l'ecologo Will Cornwell dell'Università del New South Wales (UNSW) a Sydney, in Australia. "Questo è il primo sforzo completo per contare una serie di altre specie". Solo poche specie dominino le popolazioni di uccelli, poiché il 12% delle specie ha una popolazione globale inferiore a 5.000 unità.

Secondo quanto riportano i ricercatori sul loro studio pubblicato sulla rivista PNAS, esiste un forte livello di incertezza in questi numeri: poiché stiamo parlando di cifre che si attestano dai 50 ai 428 miliardi di unità. Per aiutare a ottenere un conteggio degli uccelli ancora più accurato, gli scienziati sperano di ripetere la ricerca ogni pochi anni.

"Contando correttamente cosa c'è là fuori, impariamo quali specie potrebbero essere vulnerabili e possiamo monitorare come questi modelli cambiano nel tempo. In altre parole, possiamo capire meglio le nostre linee di base", afferma infine il biologo Corey Callaghan, del Centro tedesco per la ricerca integrativa sulla biodiversità (iDiv), in Germania.

Altre curiosità su queste creature: sapete perché gli uccelli volano in formazione a V? Sapete, inoltre, che sono dotati di un sesto senso infallibile che gli permette di non perdersi mai?