Gli uccelli vengono impressionati dai trucchi di magia? Ecco cosa scopre uno studio

I trucchi di magia impressionano perfino alcuni animali, come le scimmie, e possono essere utilizzati per studiare le differenze di percezione tra queste creature e umani. Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista PNAS, ha cercato di capire se la Ghiandaia eurasiatica (Garrulus glandarius) sia "suscettibile" come noi ai trucchi di magia.

"Un trucco di magia funziona perché viola le tue aspettative", ha dichiarato all'Academic Times lo psicologo Elias Garcia-Pelegrin, dell'Università di Cambridge nel Regno Unito. "In quanto tale, è piuttosto interessante utilizzare questi effetti magici per verificare se le aspettative delle altre menti sono come le nostre".

A sei ghiandaie eurasiatiche e a 80 persone sono stati mostrati trucchi in cui un verme (l'alimento preferito di una ghiandaia) è stato (e non) passato tra due mani. Agli uccelli e agli esseri umani è stato chiesto di indicare dove pensavano fosse finito il verme, con le ghiandaie che erano state addestrate a beccare il pugno che teneva il cibo.

Gli uccelli sono stati ingannati solo dal passaggio veloce (una delle tre tecniche utilizzate). "I nostri risultati suggeriscono che le ghiandaie potrebbero avere aspettative diverse dagli umani quando osservano queste tecniche di trasferimento", scrivono i ricercatori nel loro articolo. Lo studio in questione potrebbe servire agli esperti per capire come i punti ciechi nella percezione possano variare tra le specie.

Il prossimo studio esaminerà se le differenze riscontrate dipendano dal modo effettivo in cui gli uccelli percepiscono ciò che sta accadendo, o semplicemente non stanno prestando la stessa attenzione. A proposito di queste creature: quante ce ne sono sulla Terra? Lo sapete, inoltre, che posseggono un sesto senso infallibile?