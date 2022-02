Quanti uccelli vengono uccisi dalle turbine eoliche? Il numero è preoccupante

Le turbine eoliche sono certamente un grande metodo per la creazione di energia elettrica sostenibile e soprattutto green. Certo, se da un lato sono sicuramente un toccasana per il pianeta, dall'altro potrebbero causare alcuni "danni minori", come la sindrome da Turbina Eolica subita da una coppia di coniugi del Belgio.

Non solo per gli esseri umani: anche (e soprattutto) gli uccelli sono a rischio. Sono pochi gli studi che hanno esaminato l'impatto di queste pale sugli animali volanti, ma le prime stime suggeriscono che tra 10.000 e 100.000 di questi uccelli vengano uccisi ogni anno dagli urti delle turbine nel Regno Unito.

Certo, potrebbe sembrare un numero importante e che deve essere analizzato per trovare una soluzione da parte degli esperti, come ad esempio le turbine eoliche intelligenti che si arrestano quando una creatura passa nelle loro vicinanze, ma vale la pena notare che circa 55 milioni di uccelli vengono uccisi ogni anno nel Regno Unito dai gatti domestici.

Attualmente gli scienziati stanno cercando di trovare diverse soluzioni per evitare lo scontro degli uccelli contro le pale eoliche. Ad esempio, uno studio su piccola scala in Norvegia ha scoperto che dipingere di nero una delle pale delle turbine eoliche ha ridotto del 70% la mortalità degli uccelli. Questo dimostra, in sostanza, che potrebbe essere fattibile ridurre il numero delle morti di queste creature.