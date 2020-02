Questo uccello di 46.000 anni, conservato nel permafrost, sembra 'morto pochi giorni fa'

Il permafrost è una vera e propria "macchina del tempo", che permette a tutto ciò che è rimasto congelato al suo interno di essere protetto dagli influssi del tempo. A prova di ciò è la scoperta effettuata da due "cacciatori di zanne di Mammut" che stavano esplorando i ghiacciai eterni.

Nonostante non abbiano trovato nulla del parente dell'elefante, i due uomini hanno trovato quello che sembra essere un uccellino così ottimamente conservato che sembrava "essere morto solo pochi giorni fa", secondo quanto affermato da Love Dalén, professore di genetica evoluzionistica al Center for Paleogenetics di Stoccolma.

La scoperta è straordinaria perché "piccoli animali come questo normalmente si disintegrerebbero molto rapidamente dopo la morte, a causa degli animali spazzini e attività microbica". Inoltre, la carcassa dell'uccello è l'unico resto intatto documentato di questo tipo. Il volatile (Eremophila alpestris) viveva nello stesso periodo di altri animali dell'era glaciale, tra cui mammut e rinoceronti lanosi.

Quando questo uccello svolazzava per il nostro pianeta, un periodo che va da 50.000 a 30.000 anni fa, la terra era un mix di steppa e tundra. Attualmente, esistono due sottospecie di questi tipo (allodola cornuta), "una vive nella tundra nell'estremo nord dell'Eurasia e l'altro nella steppa nel sud, in Mongolia e nei paesi vicini", aggiunge Dalén. "Questo studio fornisce un esempio di come i cambiamenti climatici alla fine dell'ultima era glaciale abbiano portato alla formazione di nuove sottospecie", conclude infine l'uomo.