È questo il primo uccello ad essere stato addomesticato dagli umani

Ben prima dell'addomesticamento dei polli, gli esseri umani potrebbero aver puntato su un altra specie: i casuari, un genere di uccelli incapaci di volare appartenenti alla stessa famiglia degli struzzi, emù e kiwi. Tale scelta venne attuata dagli uomini della Nuova Guinea, garantendo la sopravvivenza della specie e delle foreste pluviali.

Secondo numerosi gusci d'uova raccolti a Yuku e Kiowa negli altopiani della Nuova Guinea, gli abitanti dell'epoca raccoglievano i piccoli solo pochi giorni prima della schiusa, non per fare un frittata ma per allevare i pulcini. Questo, è quanto è stato affermato in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Solitamente, infatti, questi genere di uccelli - come il Moa della Nuova Zelanda e l'uccello elefante del Madagascar - si sono estinti subito dopo l'arrivo degli esseri umani, mentre in qualche modo tre specie di casuari sono sopravvissute in Nuova Guinea e in Australia, convivendo con gli umani da decine di migliaia di anni.

Sappiamo che agli umani non piace convivere con gli animali se non per qualche convenienza, soprattutto se la specie è aggressiva e pericolosa, per questo motivo la loro sopravvivenza è stata garantita dall'allevamento; una scelta che sembra aver giovato anche alle foreste pluviali della Nuova Guinea (queste foreste ultimamente non se la stanno passando molto bene). I casuari hanno un ruolo importantissimo come "spargitori di semi" e la loro presenza in questi habitat è importantissima.

Tornando alla ricerca: gli esperti, raccogliendo campioni di 18.000 anni fa, hanno notato che soltanto pochissimi gusci erano bruciati (quindi cotti per essere mangiati). "Ci sono abbastanza campioni di gusci d'uovo in fase avanzata che non mostrano bruciature. Possiamo quindi dire che si stavano schiudendo e non li mangiavano", ha dichiarato la dottoressa Kristina Douglass della Penn State University.

Secondo Douglass ad essere allevata è stata la varietà di casuario nano (Casuarius bennetti). Il lavoro di questo studio rappresenta la più antica prova di allevamento di uccelli nella storia umana, migliaia di anni prima dell'addomesticamento del pollo.