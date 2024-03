Il primo uccello senza denti comparve nel Cretaceo ed è stato dedicato a un celebre 'vip'

Una delle particolarità degli uccelli che li differenzia notevolmente dai rettili o da noi mammiferi è che la loro bocca - il becco - è completamente priva di labbra o di denti, ma non è stato sempre così.

Nel corso degli ultimi secoli, i paleontologi hanno infatti trovato spesso tra i reperti fossili le ossa di antichi uccelli, che tra le tante caratteristiche che li rendevano "unici" c'era il fatto che il loro becco era dotato di piccoli denti, in grado di ghermire le prede come facevano i loro parenti dinosauri.

Per buona parte del Giurassico e quasi tutto il Cretaceo, ovvero per l'intero periodo in cui gli uccelli convissero insieme ai loro antenati dinosauri, questi animali infatti erano molto più simili ai Velociraptor che a qualsiasi uccello ci possa venire in mente, essendo dotati di caratteristiche arcaiche e intermedie che li avrebbero resi "alieni" al nostro sguardo.

Un nuovo ritrovamento ha permesso tuttavia alla scienza di dare uno sguardo ai primi veri uccelli "propriamente detti", comparsi decine di milioni di anni prima l'arrivo del grande asteroide che provocò l'estinzione del tardo Cretaceo. Esso è stato l'argomento dell'articolo pubblicato recentemente su Cretaceous research e ha permesso l'identificazione di una nuova specie, la più antica dotata di un becco privo di denti.

A questa specie i paleontologi hanno dato il nome di Imparavis attenboroughi, legando la scoperta di questo importante animale al nome di uno dei divulgatori scientifici più importanti della storia, Sir David Attenborough, ex dirigente e documentarista della BBC che ancora oggi lavora, vicino ai 100 anni di età, con le varie piattaforme di streaming per presentare e proporre nuove serie di documentari.

L'Imparavis attenboroughi apparteneva al gruppo degli uccelli enantiornitini, delle specie molto arcaiche che presentavano un'articolazione delle spalle completamente diversa rispetto a quella delle specie attuali. "Gli enantiornitini sono molto strani. La maggior parte di loro aveva denti e aveva ancora dita artigliate simili a quelle dei coccodrilli o dei Teropodi" ha affermato Alex Clark, tra gli autori dell'articolo e studente di dottorato dell'Università di Chicago. "Questa nuova specie però riscrive completamente le informazioni che avevano su questi animali, anticipando di 48-50 milioni si anni l'evento evolutivo che ha condotto gli uccelli alla sdentatura".

Le ossa di questo uccello sono state trovate nel nord est della Cina e fanno parte della lunga lista di specie aviane (uccelli) che sono stati scavati in questo territorio. In questo momento l'Imparavis attenboroughi è anche il primo uccello che sembra essersi adattato per cibarsi come un moderno fringuello, picchiettando il suolo alla ricerca di semi e di piccole prede.

Probabilmente le popolazioni di Imparavis convissero anche con altre specie di uccelli, dalle morfologie simili a quelli di un dinosauro piumato.

Le ragioni per cui gli scienziati hanno dedicato questa specie al divulgatore inglese sono quelli che hanno preso già altri ricercatori per altre specie. Attenborough con i suoi documentari è stato un maestro per molti biologi e paleontologi (una sorta di Piero Angela inglese) e ha contribuito direttamente e indirettamente alla scoperta di molte specie, tanto da meritarsi qualsiasi riconoscimento scientifico.