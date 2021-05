Questo è l'uccello più instagrammabile del mondo per la scienza

Ci sono davvero tante creature su questo mondo, molte delle quali sono volatili. Mentre alcuni sono famosi per il loro aspetto incredibile e maestoso, alcuni sono "famosi" per la loro bruttezza... come la Podargidae Bonaparte, etichettata come "l'uccello dall'aspetto più sfortunato del mondo".

Adesso, però, gli scienziati della rivista i-Perception, hanno dato alla Podargidae Bonaparte un nuovo titolo: "L'uccello più instagrammabile" sulla Terra. Sicuramente non si tratta di una creatura famosa, poiché dopo aver osservato più di 27.000 foto di uccelli su Instagram, i ricercatori hanno scoperto che il volatile è apparso in solo in 65 immagini.

Tuttavia, la Podargidae Bonaparte ha raccolto molti più "Mi piace" del dovuto e di qualsiasi altra specie di uccelli, in base al numero di utenti che probabilmente hanno visto quelle foto. Nel dettaglio, i ricercatori hanno esaminato le foto pubblicate da nove degli account di uccelli più seguiti su Instagram che in tutto hanno un pubblico di 3,5 milioni di utenti.

I ricercatori hanno calcolato il numero previsto di Mi piace che ciascuna foto dovrebbe ottenere in base all'ora in cui la foto è stata pubblicata e alle dimensioni del pubblico dell'account. Gli uccelli con piumaggio blu e giallo hanno ottenuto punteggi sempre più alti rispetto agli uccelli con piume gialle e verdi, lo stesso vale per le creature con un aspetto insolito e unico.

In cima a questa classifiche si trovava quasi sempre la Podargidae Bonaparte, sicuramente una "questione di giustizia poetica", scrivono gli autori, considerando la sua reputazione di "uccello dall'aspetto più sfortunato".