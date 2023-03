Ecco a voi l'uccello più 'luminoso' conosciuto dalla scienza

Esistono creature che si sono evolute per non farsi vedere e ci sono creature che, invece, si sono evolute per brillare - letteralmente. Recentemente, infatti, è stata scoperta una beccaccia eurasiatica con piume bianche che riflettono il 30% di luce in più rispetto a qualsiasi altro uccello conosciuto dall'umanità.

Questa lucentezza viene utilizzata dal pennuto per comunicare con i suoi simili in condizioni di scarsa luminosità (a proposito, ecco gli uccelli più colorati del mondo). La cosa più incredibile, e quasi paradossale, è che la beccaccia è una creatura notturna; gli scienziati credevano che tali animali comunicassero più con suoni e sostanze chimiche anziché con gesti luminosi, ma a quanto pare c'è sempre un'eccezione alla regola.

Alcuni uccelli notturni, proprio per questo motivo, hanno macchie bianche sui loro corpi. "Gli appassionati di uccelli sanno da tempo che le beccacce hanno queste macchie bianche intense, ma il funzionamento di quest'ultime è rimasto un mistero", ha affermato il ricercatore capo Jamie Dunning, del Dipartimento di scienze dell'Imperial College di Londra.

La beccaccia eurasiatica (Scolopax rusticola) ha piume marroni screziate che coprono la maggior parte del suo corpo, ad eccezione di alcune piume bianche all'estremità della coda. Potrebbero non sembrare impressionanti, ma in realtà lo sono eccome: i ricercatori hanno scoperto che le piume riflettono il 55% della luce, che è circa il 30% in più rispetto a qualsiasi altra piuma conosciuta in natura.

Le penne hanno una struttura particolare e una rete di fibre che diffondono la luce in misura impressionante, facendo diventare la beccaccia eurasiatica l'uccello più luminoso del pianeta... almeno per ora!