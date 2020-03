Trovato il primo uccello moderno conosciuto. È vecchio 67 milioni di anni

Si chiama Wonderchicken - letteralmente "Pollo delle meraviglie" - ed è vissuto un milione di anni prima che l'asteroide che condannò tutti i dinosauri si schiantasse sulla Terra. L'uccello, infatti, è vecchio 66.7 milioni di anni. La creatura è strettamente correlata al più recente antenato comune di uccelli e uccelli acquatici.

Il cranio dell'Asteriornis maastrichtensis (il nome ufficiale della creatura) è "un miscuglio mai visto in precedenza di caratteristiche da papera e da gallina", afferma Daniel Field, un paleontologo dell'Università di Cambridge. Stime precedenti, basate su analisi molecolari di gruppi di uccelli vivi, suggeriscono che gli uccelli moderni si siano evoluti prima dell'evento di estinzione di massa circa 66 milioni di anni fa.

Questo, infatti, è il primo fossile che ci dà una prova di questa ipotesi. Le quasi 11.000 specie di uccelli viventi - i paleognati (uccelli incapaci di volare come gli struzzi), anseriformi (uccelli acquatici), galliformi (uccelli terrestri) e neoaves (il restante 95% delle specie di uccelli viventi) - condividono tutti un antenato comune, afferma Field. "Pensiamo che l'antenato sia vissuto qualche tempo prima della fine dell'Era dei Dinosauri."

I nuovi fossili sono stati scoperti in Belgio, in una piccola roccia delle dimensioni di una batteria di uno smartphone. "Questo è uno dei più importanti fossili di uccelli trovato", dichiara Stephen Brusatte, paleontologo dell'Università di Edimburgo, che non è stato coinvolto nello studio. "Aumenta la possibilità intrigante che le dimensioni ridotte e un habitat costiero possano aver aiutato questi uccelli a sopravvivere all'estinzione cretacea", afferma infine l'uomo.