Questo uccello è morto, ma è risorto dopo migliaia di anni dalla sua scomparsa

Nelle isole Aldabra, atollo quasi incontaminato nell'Oceano Indiano, si è verificato un evento che ha dell'incredibile nel mondo naturale. Il rallo di Aldabra (chiamato anche rallo di Cuvier - Dryolimnas cuvieri), un uccello incapace di volare, ha fatto la storia evolutiva "tornando in vita" dopo essere stato dichiarato estinto migliaia di anni fa.

Questo fenomeno, noto come evoluzione iterativa, si verifica quando specie distinte evolvono indipendentemente attraverso processi simili, a volte riproducendo tratti e caratteristiche di antenati estinti (non sarebbe la prima volta che una specie "torna a vivere").

Il rallo di Aldabra è un esempio straordinario di come la vita, in condizioni isolate e uniche come quelle offerte dall'atollo, possa seguire percorsi evolutivi che sfidano la nostra comprensione della biologia. Dopo che l'originale popolazione di ralli incapaci di volare si estinse a causa dell'innalzamento del livello del mare, la natura ha preso un corso sorprendente.

Un'altra popolazione di uccelli, probabilmente dei ralli volatori provenienti da altre isole, si è insediata sull'atollo. Isolati dal resto del mondo, questi uccelli hanno intrapreso un percorso evolutivo che li ha visti perdere nuovamente la capacità di volare, diventando così molto simili ai loro antenati che ormai sono estinti.

Una storia, insomma, di estinzione e rinascita che non solo sottolinea la resilienza della vita di fronte ai cambiamenti ambientali, ma offre anche una finestra unica sulle dinamiche dell'evoluzione. Nel frattempo, quando la natura non vuole farlo, ci pensa la scienza a resuscitare le creature.