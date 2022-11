L'uccello più pesante del mondo nasconde un'abilità particolare

Si tratta dell'otarda maggiore (Otis tarda), ed è l'uccello in grado di volare più pesante al mondo. Ma secondo un nuovo studio, questi grandi volatili potrebbero avere una caratteristica ancora più interessante: vanno in cerca e fanno uso di piante medicamentose.

Diversamente dalla creatura scomparsa per 140 anni, questi uccelli sono difficili da ignorare a causa della loro mole e del loro piumaggio brillante. Rappresentano inoltre un raro esempio di animali che utilizzano determinate piante per curarsi da soli.

"In questo studio mostriamo come l'otarda maggiore preferisca mangiare piante con composti chimici antiparassitari." ha affermato il dott. Luis M Bautista-Sopelana, autore principale dello studio.

Secondo i ricercatori del Museo di Scienze Naturali di Madrid, questi uccelli vanno in cerca di erbe che sono utilizzate anche dagli esseri umani nella medicina tradizionale. È stato mostrato come entrambe le piante contengano agenti in grado di eliminare i parassiti.

Le otarde maggiori, considerate come specie vulnerabile, si trovano in alcune zone dell'Europa, dell'Africa e dell'Asia. Le femmine rimangono tipicamente nel luogo di nascita per tutta la vita, mentre i maschi ritornano al sito dell'accoppiamento ogni anno. Rimanendo nella stessa zona per periodi prolungati, il rischio di infezioni aumenta notevolmente.

"In teoria, sia i maschi che le femmine potrebbero beneficiare dalla ricerca di piante medicinali durante la stagione dell'accoppiamento, quando le malattie sessualmente trasmissibili sono più comuni - usando queste piante, inoltre, i maschi potrebbero apparire più forti e vigorosi." ha spiegato il coautore Gonzalez-Coloma.

Il team di ricercatori conclude affermando che le otarde maggiori potrebbero essere l'esempio principale di uccelli che utilizzano piante specifiche con lo scopo di auto-medicarsi. Tuttavia, saranno necessarie altre ricerche di laboratorio per confermarlo.

Non sono gli unici esemplari ad aver recentemente esibito una caratteristica a noi sconosciuta: esistono alcuni uccelli che depongono uova blu.