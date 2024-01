Questo uccello riesce a mangiare i rospi velenosi con un metodo assurdo

L'ibis australiano ha sviluppato una tecnica ingegnosa per nutrirsi di rospi delle canne, una specie invasiva e velenosa. Questi uccelli hanno imparato a raccogliere i rospi per poi nutrirsene utilizzando un metodo davvero particolare.

Quello che fa il pennuto è semplice: scuote vigorosamente le sue prede per indurle a espellere il loro veleno e svuotare le loro sacche velenose, per poi lavare via il veleno con l'acqua prima di consumarli. Questo comportamento dimostra l'eccezionale capacità di adattamento dell'ibis australiano e la sua intelligenza nel trovare nuove fonti di cibo in un ambiente in continua evoluzione.

Tale abilità degli ibis è un esempio di comportamento appreso e osservato in diverse regioni, indicando forse un impatto significativo sul controllo della popolazione di rospi delle canne, che si stanno evolvendo a una velocità incredibile. Il professor Rick Shine di Macquarie University ha confermato che questa tecnica sarebbe efficace nell'eliminare il veleno dalle ghiandole dei rospi. Ha anche notato che altri uccelli hanno sviluppato tecniche simili per mangiare i rospi evitando le ghiandole velenose.

L'introduzione di specie invasive spesso porta a un boom iniziale della popolazione, seguito da un declino, poiché le specie native imparano a gestirle. Gli ibis, che si sono adattati bene all'ambiente urbano, giocano un ruolo importante nell'ecosistema e la loro capacità di sfruttare una nuova fonte di cibo dimostra la loro resilienza e adattabilità.

A proposito, sapete che anche le volpi rosse si stanno adattando... per la vita in città?