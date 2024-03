Uccello del terrore scoperto in Antartide: era il predatore più temuto dell'Eocene

Gli uccelli del terrore erano dei pericolosi predatori che vissero tra le Americhe durante le prime epoche del Cenozoico ed erano leggermente più grandi degli attuali struzzi, oltre ad essere dotati di pericolosi becchi, con cui incutevano timore a tutti i mammiferi.

Una nuova scoperta paleontologica sta però riscrivendo la storia di questo gruppo, dando modo agli scienziati di conoscere meglio la loro evoluzione. Alcuni paleontologi uruguayani hanno infatti trovato dei resti appartenuti ai forusracidi - il nome scientifico degli uccelli del terrore - sull'isola Seymour, nell'Antartide occidentale. Un territorio finora ignorato dalla maggioranza dei ricercatori.

Questi resti risalgono a circa 50 milioni di anni fa, ovvero all'Eocene, e dimostrano che questi animali si sono spinti anche molto lontano dalle classiche praterie americane, che sono state considerate da alcuni esperti in passato l'ambiente natale del loro gruppo.

Mentre erano in vita, questi uccelli erano tra i più temuti predatori del mondo e spesso sono entrati in contrasto con altri carnivori, tra cui le tigri dai denti a sciabola, con cui condividevano buona parte della loro dieta.

Entrambi questi gruppi di predatori sopravvissero a lungo, fino a 10-8 milioni di anni fa, evolvendosi in molte specie e dando molto filo da torcere a tutte le altre specie. Gli uccelli del terrore dell'Antartico, in particolare, sembrano essere stati i predatori posti al vertice della catena alimentare del loro ecosistema e si alimentano soprattutto di marsupiali e di ungulati di piccole e medie dimensioni.

La scoperta di una nuova specie (ancora senza nome) in Antartide è stata presentata all'interno del sito Palaeontologia Electronica, ma questo non è il primo rinvenimento importante che è stato fatto al polo sud. L'Antartide è stata infatti per molto tempo libera dai ghiacci ed era ricoperta da complessi ecosistemi, che ricordavano le foreste e le praterie boreali dell'Eurasia o dell'America del Nord. Solo recentemente è stata sommersa dai ghiacci, che tra l'altro stanno arretrando per il surriscaldamento globale.



L'esemplare ritrovato sull'isola di Seymour pesava probabilmente oltre 100 chili e aveva degli artigli lunghi 5 cm, il cui aspetto ricorda molto quello degli artigli dei Velociraptor.

