Questo uccello ha volato senza mai atterrare da una distanza dall'Italia all'Australia

Una Limosa lapponica ha volato per 13.560 chilometri tra l'Alaska e Ansons Bay, in Tasmania, senza mai ritornare a terra. Praticamente la stessa distanza tra Italia e Australia. Si tratta del volo migratorio senza scalo più lungo mai misurato, una vera e propria dimostrazione delle capacità sbalorditive di queste creature.

Ad aver esaminato questo lungo viaggio è stato il Pūkorokoro Miranda Naturalists' Trust, che utilizza da anni localizzatori satellitari per monitorare il viaggio di andata e ritorno del contingente neozelandese. L'anno scorso è stato stabilito un record di 13.050 km, mentre all'inizio di quest'anno è stato messo un localizzatore su un giovane (a proposito, sapete che il loro canto può migliorare la nostra salute mentale?).

Il volo è durato 11 giorni, ma non è stato solitario. Le pittime reali compiono il viaggio in stormi consistenti, sia per la sicurezza dai predatori che per poter sfruttare la "scia di crociera", come fanno ad esempio i ciclisti in un gruppo. "Pensavamo che si fermassero lungo il percorso", ha dichiarato Sean Dooley di BirdLife Australia a IFLscience.

"Ma non ci sono molti posti dove atterrare nel Pacifico centrale", continua l'esperto. Inoltre le terre che questi pennuti sorvolano, "generalmente non sono buoni luoghi di alimentazione." Gli uccelli si nutrono di vermi e molluschi che vivono nel fango delle zone umide costiere, accumulando così tanto grasso che devono ridurre le dimensioni dei loro organi digestivi quando sono pronti a volare.

Insomma, si tratta di un grande record che sarà mantenuto molto probabilmente a lungo. Parlando di pennuti, sapete quali sono le creature alate più grandi mai vissute?