Qualcosa sta uccidendo gli alberi e si stanno creando 'foreste fantasma'

In tutta la costa del North Carolina, le prove della morte delle foreste sembrano essere quasi ovunque: ogni fossato sul ciglio della strada è fiancheggiato da alberi morti o che stanno morendo. Non si tratta di un ciclo naturale, qualcosa sta distruggendo le foreste vicino le coste; quel qualcosa è il cambiamento climatico. Vediamo in che modo.

Le sempre più frequenti inondazioni stanno alterando i paesaggi lungo la costa atlantica. L'acqua di mare sta aumentando i livelli di sale nei boschi lungo l'intera pianura costiera atlantica, ed enormi aree di foresta stanno morendo. Questi luoghi morti sono conosciuti nella comunità scientifica come "foreste fantasma".

L'innalzamento del livello del mare porta a due inconvenienti: rende le zone più umide e anche più salate. Quando gli alberi muoiono, più arbusti ed erbe tolleranti al sale prendono il loro posto. In uno studio pubblicato recentemente, diversi esperti dimostrano che nella Carolina del Nord questo cambiamento è stato drammatico.

La regione costiera del North Carolina ha perso molte zone ricche di foreste e questo, conseguentemente, ha avuto degli impatti sulla fauna selvatica, tra cui sul lupo rosso in via di estinzione e il picchio della coccarda (Leuconotopicus borealis). Negli ultimi 35 anni, il 10% delle zone umide boscose all'interno dell'Alligator River National Wildlife Refuge (un'area protetta) è andato perduto.

Le foreste, in poche parole, non stanno riuscendo ad adattarsi al rapido cambiamento che sta subendo il nostro pianeta, portando alla loro morte. Questo fenomeno è stato scoperto negli USA, ma continuando in questo modo, si abbatterà anche in altri parti del nostro pianeta... è solamente questione di tempo.

Cosa fare per contrastare questo fenomeno che uccide le foreste? O si costruiscono litorali costituiti da sabbia e roccia per fornire protezione naturale dalle mareggiate, o si dovrebbero introdurre delle piante palustri che tollerano il sale nelle zone minacciate.