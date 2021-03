Qualcosa sta uccidendo gli uccellini canori della California

In alcune parti della California e del Pacifico nord-occidentale gli uccelli canori stanno misteriosamente morendo. Il motivo potrebbe essere da ricercare all'interno di alcune mangiatoie, poiché molte di queste creature sono state trovate decedute o in fin di vita proprio all'interno di queste piccole strutture.

Secondo una indagine, gli uccelli sono stati infettati dal batterio della Salmonella e avevano sviluppato, successivamente, la salmonellosi. Gli uccellini che sono entrati in contatto con cibo, acqua o oggetti contaminati con feci di uccelli infetti possono contrarre la malattia, secondo il California Department of Fish and Wildlife (CDFW).

La maggior parte degli uccelli muore purtroppo entro un giorno dall'infezione. Si tratta, insomma, di una vera e propria epidemia che ha colpito il lucherino delle pinete (Spinus pinus), i lucherini dorsonero (Spinus psaltria), i cardellini d'America (Spinus tristis) e molte altre specie. La maggior parte di questi casi di salmonellosi si è verificata nell'area della baia di San Francisco e nella Sierra Nevada.

L'epidemia di quest'anno è particolarmente grave perché ci sono molti lucherini delle pinete (Spinus pinus) che hanno viaggiato verso sud a causa della carenza di semi in Canada, secondo il Bird Rescue Center. Questi uccellini possono diffondere i batteri e dare il via, quindi, a focolai di salmonella. Il modo migliore per impedire a queste creature di diffondere i batteri è rimuovere le fontanelle e le mangiatoie per uccelli.