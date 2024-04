'Uccidereste Hitler da bambino?' è stato uno degli esperimenti più noti del XX secolo

I viaggi nel tempo sono uno dei topos più importanti della letteratura fantascientifica mondiale e da quando Albert Einstein ha insegnato che lo spazio tempo si può curvare, in modo tale da condurci ipoteticamente nel passato, sono stati numerosi gli esperimenti mentali che hanno suscitato scandalo.

Uno dei più famosi esempi è quello nato subito dopo la fine della Seconda Guerra mondiale: l'esperimento noto in inglese come "Killing Baby Hitler". Esso prevede un problema etico irrisolvibile, secondo molti filosofi contemporanei, poiché porta colui che lo conduce a divenire a sua volta un carnefice e responsabile della rovina dell'uomo.

L'idea è questa: nel caso in cui esistesse una macchina del tempo, viaggereste fino alla fine dell'Ottocento per uccidere il piccolo Hitler in fasce? Nel caso in cui accettaste di farlo, consapevoli che da grande diverrà il più temuto dittatore della storia, responsabile di milioni di morti, dovreste uccidere un bambino e in tal modo diventereste un killer senza cuore. In caso opposto, invece, diverreste suoi complici e sareste responsabili della morte di numerose persone.

Potreste anche decidere di attendere e di uccidere Hitler quando supera l'infanzia o poco dopo che abbia compiuto la maggiore età, ma anche così facendo commettereste degli errori. Per quale ragione infatti garantireste alcuni anni di vita a Hitler, sapendo che un giorno dovrete ucciderlo, negandogli la possibilità di crescere in un futuro migliore? Per quale colpa inoltre l'uccidereste se non per quella che non ha ancora compiuto?

Siete infine sicuri che il vostro intervento non causerebbe proprio la nascita di quel terribile dittatore? Sopravvivendo al vostro attentato, potrebbe infatti divenire l'Hitler che ben conosciamo.

Chi può garantire d'altronde che l'assenza di Hitler durante la Seconda guerra mondiale possa migliorare il percorso della storia? Come afferma Stephen King, uno dei più grandi autori che ha riflettuto su questa tema (nel romanzo 22/11/63, che tratta della morte di Kennedy), niente e nessuno ci può garantire che un passato alternativo possa condurci a un presente migliore.

Nel corso degli anni sono stati diversi i filosofi, i romanzieri e i fisici che hanno cercato di risolvere questo paradosso temperale che sfida non solo le leggi della fisica, ma anche le leggi etiche e morali dell'uomo. Ad essere stato però primo in assoluto a chiedersi come possa aver vissuto il giovane Hitler è stato un autore italiano, Dino Buzzati, che nel suo breve racconto "Piccolo Bambino" descrive una tranquilla scena tra una madre iperprotettiva e molto severa con suo figlio, che alla fine si scoprirà essere proprio lui, Adolf.

Secondo alcuni fisici, l'esperimento della morte di Hitler è equiparabile al "paradosso del nonno", una famosa antinomia che delinea quali sono i confini delle regole dei viaggi nel tempo. Secondo questo paradosso, per un turista temporale sarebbe impossibile incontrare suo nonno per ucciderlo, perché altrimenti non si potrebbe spiegare la sua esistenza nel futuro e nel suo attuale presente. Ugualmente, non si potrebbe uccidere Hitler nel passato poiché altrimenti andrebbe a mancare la ragione per cui non avremmo compiuto il viaggio indietro nel tempo: in breve, la nostra stessa esistenza nel passato per uccidere Hitler garantisce a Hitler la sopravvivenza a qualsiasi forma di attentato.

Per quanto riguarda invece la questione morale, l'uccisione del piccolo Hitler si baserebbe solo sulla credenza che un bambino possa essere ritenuto responsabile delle sue azioni future, prima che abbia ancora commesso crimini contro l'umanità. Tuttavia, in tal modo, dovremmo anche spenderci a uccidere tutti i criminali della storia dell'umanità, tra cui noi stessi, che stiamo commettendo reiterati omicidi di infanti. Una soluzione irrealizzabile e ingiusta, poiché per quanto alcune persone abbiano potuto provocare dei crimini orrendi, essi hanno anche contribuito a far progredire la nostra specie.

Un esempio classico è proprio Hitler. Senza di lui non avremmo avuto il progresso scientifico visto durante la Seconda guerra mondiale, non avremmo inventato l'energia atomica, diverse tipologie di farmaci, i paracadute, migliorato la radio e i sonar. Per quanto quindi sia scomodo d'accettare, uccidere Hitler nel passato sarebbe controproducente e condurrebbe a genocidi forse ancora peggiori.

