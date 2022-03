E se uccidessimo tutte le zanzare della Terra per far estinguere la malaria?

Non sappiamo quali siano i benefici di avere le zanzare sul nostro pianeta, e se decidessimo quindi di ucciderle tutte? Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature, quasi la metà di tutti gli esseri umani vissuti negli ultimi 50.000 anni devono la loro causa di morte a questo insetto, che traposta la malaria.

La malaria è causata da un parassita e ha ucciso circa 627.000 persone solo 2020. Prima di iniziare lo sterminio, dovete sapere che esistono circa 3.500 specie di zanzare, ma "solo 100 sono capaci di diffondere malattie agli esseri umani", afferma Steven Sinkins, professore di microbiologia e medicina tropicale presso il Center for Virus Research dell'Università di Glasgow in Scozia.

Quindi, invece che sterminare anche le "zanzare innocenti", dovremmo uccidere quelle che trasportano le malattie agli umani. Nonostante lo sterminio sia da tenere in considerazione, ci sono due possibilità per evitare di uccidere questi insetti: bloccare la trasmissione di malattie con il batterio della Wolbachia o rilasciare zanzare geneticamente modificate.

Tuttavia, qualora non sarebbe possibile sterminare le creature selezionate, si potrebbe pensare di eliminarle tutte. "Non sappiamo ancora quale sarebbe l'impatto a catena sull'ecosistema. Le prove sono scarse", ha affermato Thomas Churcher, epidemiologo, entomologo e modellatore matematico dell'Imperial College di Londra che sta lavorando per capire il modo migliore per uccidere le zanzare.

Le zanzare sono una fonte primaria di cibo per numerosi animali come pipistrelli, uccelli, rane, pesci e libellule, ed è probabile che ci siano alcuni impatti ecologici, almeno a breve termine. Per quanto drastico sia un gesto del genere, l'eradicazione di questi insetti che trasmettono malattie "preverrebbe centinaia di migliaia di morti per malaria ogni anno" e alla fine eliminerebbe completamente la malaria.

Eliminare tutte le zanzare della Terra farebbe estinguere la malattia... ma sarebbe eticamente giusto sterminare 3.500 specie per salvare la vita di centinaia di migliaia di persone ogni anno? Diteci la vostra opinione qui sotto nella sezione commenti!