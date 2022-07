L'uccisione di un gatto nell'Antico Egitto veniva pagata a caro prezzo: ecco come

I gatti sono creature molto amate. Secondo una stima del 2022, ad esempio, ci sono 370 milioni di gatti domestici in tutto il mondo. Ad averci visto lungo erano gli antichi egizi, che consideravano la creatura sacra e degna di rispetto... per questo ogni offesa al felino era pagata a caro prezzo.

Oltre alle utili funzioni di oggi, come quello della caccia dei roditori, i gatti in Egitto erano considerati come aventi delle "connessioni" con le divinità ed erano anche mummificati. Perfino la dea egizia Bastet - divinità della casa, delle donne, della fertilità e delle nascite - era rappresentata come uno di questi felini.

Non sorprende, quindi, che qualsiasi uccisione di un gatto (intenzionale o meno) comportasse la pena di morte. Era illegale fare del male a una di questa creatura, anche se c'erano delle rarissime eccezioni: quando la popolazione cresceva troppo, alcuni esemplari dovevano essere abbattuti, anche se gli esponenti uccisi venivano onorati con la mummificazione.

Gli antichi abitanti dell'Egitto, inoltre, credevano che il loro animale preferito - dopo essere stato mummificato - li attendesse nell'aldilà (a volte venivano seppelliti persino insieme) e molto spesso, dopo la morte di questi compagni, le persone si radevano le sopracciglia per esternare il dolore che provavano per la scomparsa del loro fedele animale.

A proposito, qual è la vita media di un gatto?