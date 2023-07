Ucciso in Florida un pitone birmano gigante che stava per deporre 60 uova

Il cacciatore Mike Kimmel ha intrappolato e ucciso un pitone birmano lungo 5 metri in Florida, dove la creatura è una specie invasiva che ha causato danni significativi agli ecosistemi locali per decenni. Per questo motivo lo sterminio di questa specie aliena, che avrebbe dato alla luce 60 uova, è una buona notizia.

I pitoni birmani, originari del Sud-est asiatico, sono considerati in pericolo in molte regioni a causa della caccia e della perdita di habitat. Tuttavia, sono stati introdotti nelle Everglades della Florida attraverso il commercio di animali esotici e hanno rapidamente guadagnato terreno negli anni '80 e '90, nutrendosi di popolazioni autoctone come conigli, opossum, linci e persino alligatori.

Per questo motivo nel paese è legale per i cittadini cacciarli e ucciderli in modo umano: dal 2000, oltre 17.000 esemplari sono stati sterminati. I pitoni birmani (recentemente è stato catturato il più grande di sempre) si accoppiano in primavera, con ogni femmina sessualmente matura che depone fino a 100 uova circa tre mesi dopo l'accoppiamento. Dopo la deposizione delle uova, la femmina si avvolge attorno a loro per incubare per sei-otto settimane, fino a quando sono pronte per schiudersi.

Uno studio pubblicato nel 2016 ha scoperto che il numero di uova di pitone birmano che riescono a schiudersi era del 77%, per questo motivo la popolazione - secondo gli esperti - si attesta a decine di migliaia di unità. La loro presenza è un pericolo per tutte le creature locali che vivono in queste zone, per questo devono essere annientati.

A proposito, quali sono le specie alieni più pericolose?