Questa settimana è stato riportato che le truppe russe in Ucraina stanno utilizzando dei piccoli droni kamikaze noti come KUB. I dispositivi sono stati realizzati da ZALA Aero Group, una società specializzata nello sviluppo di veicoli aerei senza pilota, il più famoso produttore di armi della Russia, sussidiaria dell'azienda Kalashnikov.

Il drone è progettato per arrivare a una velocità di circa 130 chilometri all'ora, con una durata di 30 minuti e ha un carico utile di circa 3 chilogrammi di esplosivo. Il velivolo è un vero e proprio kamizake: quando localizza il bersaglio, si fionderà in picchiata ed esploderà arrivato a contatto - una vera e propria "granata volante" (a proposito, chi ha inventato la molotov? E perché?).

Recentemente questo veicolo è stato abbattuto su Kiev, e conteneva esplosivi con sfere di metallo per infliggere il massimo danno agli esseri umani. Il drone può essere fatto volare basso a terra per evitare i tradizionali sistemi radar di difesa aerea e ha un tempo di volo di 30 minuti che dovrebbe fornire al velivolo senza pilota una portata significativa.

Zala Aero, oltre alla creazione di questi velivoli elettrici, ha lavorato allo sviluppo di una speciale installazione di lancio in grado di inviare fino a 15 droni kamikaze in aria contemporaneamente. Il drone è adatto per condurre attacchi contro strutture infrastrutturali e obiettivi leggermente corazzati, ha dichiarato in passato l'azienda.

