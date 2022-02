Ucraina sotto attacco hacker: ko siti web ministeriali, banche e bancomat

Situazione non facile in Ucraina. Mentre crescono i timori per una possibile invasione da parte della Russia, dalla giornata di ieri i siti web del Ministero della Difesa e di due banche statali, Oshchandbank e Privatbank, stanno facendo i conti con attacchi informatici di tipo DDoS che hanno reso impossibile il collegamento da parte degli utenti.

Nel mirino è finito anche il sito web delle forze armate, che sembra essere stato vittima dello stesso attacco. Secondo quanto riferito da Christopher Miller di Buzzfeed, queste intrusioni hanno avuto gravi conseguenze anche per i cittadini ucraini, che hanno riscontrato difficoltà con l'accesso ai servizi bancari ed anche ad alcuni bancomat.

In via ufficiale gli attacchi non sono stati attribuiti direttamente alla Russia, ma in molti li collegano alla nazione di Putin. Proprio qualche settimana fa l'Ucraina ha incolpato il suo vicino per una campagna che ha mandato ko dozzine di siti web governativi attraverso un malware mascherato da ransomware che ha inflitto gravi danni.

Su queste pagine abbiamo riportato il messaggio degli hacker russi rivolti ai cittadini dell'Ucraina, che sono stati invitati ad "avere paura ed aspettarsi il peggio". Negli ultimi giorni la situazione è diventata sempre più incandescente al punto che si è parlato di un conflitto in Europa.