Ucraina, Bitpanda apre alla solidarietà: nasce il fondo crypto per donazioni

Bitpanda, già sponsor della nazionale di Rugby per il Sei Nazioni, si unisce alla gara di solidarietà per aiutare il popolo ucraino, vittima di un'invasione su larga scala a opera dell'esercito russo.

Nasce, quindi, il Bitpanda Emergency Response Fund, una nuova piattaforma di crowdfunding che mira a fornire sostegno alla popolazione dell'Ucraina e che arriva a distanza di pochi giorni dall'ampliamento dell'offerta crypto di Bitpanda.

La raccolta fondi verrà sostenuta da donazioni in criptovalute, poi convertite in euro senza commissioni e trasferita ogni settimana direttamente da Bitpanda, verso Save the Children e Medici Senza Frontiere. I tre fondatori di Bitpanda hanno già provveduto a donare personalmente 50.000 euro e l'unicorno austriaco ricorda che, in alternativa, sono ancora operativi i portafogli ufficiali del governo ucraino:

Bitcoin 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P Ethereum 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14 Tether TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy Polkadot 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv

Il messaggio di presentazione di questa splendida iniziativa, da parte dei founder, ci ricorda che "in questi tempi difficili, siamo anche profondamente preoccupati per i nostri colleghi russi. Sono persone incredibilmente talentuose che non hanno fatto nulla di male e sono sotto shock e inorriditi quanto tutti gli altri per quello che sta succedendo. Nulla di ciò che sta accadendo in Ucraina è imputabile a loro. Qui a Bitpanda, abbiamo una politica di tolleranza zero per la xenofobia e i discorsi xenofobi. Siamo forti solo se siamo uniti, indipendentemente dalla nostra provenienza. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno quindi a tutte le persone colpite da questa guerra inutile e indesiderata: sia al popolo ucraino, colpito direttamente, sia al popolo russo che non supporta la guerra, vittima indiretta delle atrocità commesse dal proprio governo".