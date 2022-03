Ucraina, la centrale di Chernobyl perde di nuovo elettricità

Secondo quanto affermato dalla compagnia energetica statale ucraina, la centrale nucleare di Chernobyl ha nuovamente perso elettricità. Dopo essere stata brevemente ripristinata la scorsa notte, l'elettricità dell'impianto è stata nuovamente disconnessa dalla rete elettrica.

La compagnia elettrica del paese, Ukrenergo, ha accusato le truppe russe di aver danneggiato per la seconda volta la linea elettrica ad alta tensione dell'impianto e ha chiesto l'accesso sicuro a una squadra di riparazioni per sistemare le cose. "La centrale nucleare di Chernobyl è una struttura importante che non può essere lasciata senza un approvvigionamento energetico affidabile", scrive la compagnia elettrica su Facebook. "L'accesso rapido e senza ostacoli delle squadre di riparazione è estremamente importante non solo per i consumatori ucraini ma anche per l'Europa nel suo insieme".

In realtà gli esperti sul nucleare, inclusa l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) delle Nazioni Unite, hanno minimizzato queste preoccupazioni, affermando che l'interruzione dell'alimentazione alla centrale di Chernobyl non avrà un impatto drastico sulla sicurezza della struttura.

"Il carburante in queste piscine è vecchio di decenni, e quindi ha pochissimo calore residuo generato. Questo basso carico termico aggiunto al volume d'acqua molto grande nelle piscine di raffreddamento significa che il calore proveniente dal carburante può essere dissipato in sicurezza anche senza potere di far circolare l'acqua", ha dichiarato Tom Scott, professore di materiali radioattivi all'Università di Bristol in Inghilterra.

C'è si preoccupazione per la situazione, ma per quanto riguarda la sicurezza dei funzionari della centrale.