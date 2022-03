Ucraina, intorno alla centrale nucleare di Chernobyl individuati 7 incendi

Ne hanno parlato giornali e notiziari di tutto il mondo: dopo l'invasione della Russia in Ucraina, le truppe di Mosca hanno iniziato a conquistare e assediare le centrali nucleari del territorio. Tra queste c'è anche Chernobyl. Secondo quanto riportato dal Guardian, diversi incendi boschivi - ben sette - sono divampati vicino al reattore nucleare.

In base ai recenti rapporti del governo ucraino, le forze russe starebbero attualmente ostacolando gli sforzi per controllare i sette incendi separati all'interno della zona di esclusione del reattore, che sono stati osservati perfino dai satelliti dell'ESA. Non sappiamo con certezza quale evento abbia dato il via agli incendi.

"L'incendio intorno a Chernobyl è preoccupate perché potrebbe mobilitare particelle radioattive che si sono depositate decenni fa quando i reattori si sono fusi", ha dichiarato al quotidiano britannico LeRoy Westerling, esperto di incendi dell'Università della California. Questi fuochi che divampano vicino la centrale, insomma, sono causa di preoccupazione.

L'impianto di Chernobyl è stato conquistato dell'invasione delle truppe russe alla fine di febbraio. Fortunatamente 64 tecnici e personale di supporto sono stati finalmente autorizzati a tornare a casa. "Siamo venuti per fare un turno di 12 ore, ma invece abbiamo dovuto lavorare 50 turni di fila", ha dichiarato al Wall Street Journal un membro dello staff.

Le autorità ucraine affermano che la guerra in corso sta anche ostacolando i tentativi di monitorare i livelli di radiazioni a Chernobyl. "Non ci sono dati sullo stato attuale dell'inquinamento da radiazioni nell'ambiente della zona di esclusione, il che rende impossibile rispondere adeguatamente alle minacce", ha affermato Energoatom, la compagnia nucleare statale ucraina. Tuttavia, secondo molti esperti, questo non dovrebbe essere un problema.