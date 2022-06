Ucraina: al via la conversione in NFT di tutte le opere d'arte del Paese

A marzo, il governo di Kiev aveva messo all'asta un NFT con la bandiera ucraina per sostenere il suo sforzo bellico contro la Russia, raccogliendo ben 6,7 milioni di Dollari. Oggi, invece, pare che l'Ucraina abbia preparato un programma NFT per salvare il proprio patrimonio culturale dagli occupanti russi.

Durante il Consensus 2022 di CoinDesk, infatti, il Presidente della Blockchain Association dell'Ucraina Michael Chobanian ha spiegato che Kiev intende "digitalizzare ogni opera d'arte e pezzo di storia possibile" prima che questi cadano nelle mani delle armate russe che stanno occupando il Paese o, peggio, che vengano distrutti.

Nello specifico, Chobanian ha spiegato che "oggi annunciamo un nuovo progetto per salvare il DNA del popolo ucraino, la cultura ucraina e la storia ucraina". Il Presidente della Blockchain Association del Paese dell'Est Europa, ha poi aggiunto che "[i russi] stanno bombardando musei, chiese e siti culturali. Prima che vengano distrutti, digitalizzeremo ogni singolo pezzo di storia o di arte che si trova nei nostri musei. Lo renderemo un NFT e lo metteremo sulla blockchain".

Non è chiaro se questi NFT verranno pensati per rimanere "privati" o se verranno venduti al pubblico come già avvenuto per la bandiera ucraina e per la collezione di NFT creata da Kiev per sostenere lo sforzo bellico, che ha raccolto 135 milioni di Dollari da donatori sparsi in tutto il mondo, stando ai dati riportati dall'agenzia di analisi Crystal Blockchain.

Nel progetto di Chobanian, comunque, è coinvolto anche Alex Bornyakov, Ministro della Trasformazione Digitale di Kiev, che però ha spiegato che la digitalizzazione delle opere d'arte del Paese non è un'iniziativa attuata dal Governo, ma uno sforzo collettivo della Blockchain Community ucraina.

L'idea alla base della digitalizzazione delle opere d'arte ucraine è quella di dimostrare che tali opere sono esistite realmente, nonostante la distruzione causata dalla guerra e dai tentativi di cancellazione dell'identità nazionale ucraina.