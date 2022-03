Ucraina: l'Europa annulla ufficialmente il lancio del rover ExoMars della Russia

Secondo quanto affermato dall'agenzia spaziale europea (ESA) durante questa settimana, la missione del rover ExoMars è stata ufficialmente annullata. Il motivo? Oltre all'invasione della Russia in Ucraina, che ha minato i rapporti del paese con tutti i suoi partner internazionali, la missione prevedeva di utilizzare un razzo di fabbricazione russa.

"Negli ultimi due giorni, i nostri Stati membri hanno discusso dell'impatto della guerra in Ucraina sui programmi spaziali dell'ESA", ha twittato il direttore generale dell'agenzia Josef Aschbacher. "Insieme, abbiamo preso la decisione difficile, ma necessaria, di sospendere il lancio di ExoMars previsto per settembre con Roscosmos e di studiare le opzioni per una via da seguire".

La missione ExoMars ha già dovuto affrontare anni di ritardi dovuti a problemi tecnici, così come vi avevamo precedentemente riportata. "In qualità di organizzazione intergovernativa incaricata di sviluppare e attuare programmi spaziali nel pieno rispetto dei valori europei, deploriamo profondamente le vittime umane e le tragiche conseguenze dell'aggressione all'Ucraina", si legge nella dichiarazione dell'ESA sulla decisione.

Questa non è probabilmente la fine della missione, perché l'agenzia spaziale europea sta esaminando modi alternativi per il lancio di altre missioni dell'ESA dopo che Roscosmos ha scelto di "ritirare il proprio personale dallo spazioporto europeo nella Guyana francese". Il destino di ExoMars è sì in bilico, ma potrebbe esserci qualche speranza.