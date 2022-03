Ucraina, IT Army manda KO importanti siti web russi: continua la cyberguerra

La “IT Army” ucraina creata durante l’invasione russa colpisce ancora: dopo la pianificazione di una ricerca di portafogli crypto russi, con una ulteriore offensiva essi avrebbero mandato offline alcuni siti chiave del Cremlino legati a banche e media outlet.

La collaborazione tra i volontari e gli specialisti su cui già affidava il governo ucraino sta dando i suoi frutti anche sul “cyberfronte”: come riportato da Bleeping Computer e rivelato sugli appositi canali Telegram gestiti dalla cosiddetta IT Army of Ukraine, le prime offensive avrebbero portato al down dei seguenti siti web russi:

sberbank.ru

vsrf.ru

scrf.gov.ru

kremlin.ru

radiobelarus.by

rec.gov.by

sb.by

belarus.by

belta.by

tvr.by

A questi si aggiungono altri portali tra radio, banche minori e servizi legati non solo alla Russia, bensì anche alla Bielorussia. L’attacco su più fronti si sta rivelando di successo e, al momento della scrittura della notizia, i siti Web citati risultano ancora tutti offline - a prova dell'offensiva compiuta e in corso in queste ore.

A ciò si aggiunge poi l’offensiva condotta da Anonymous contro i siti di alcuni media russi aggiuntivi. È evidente quindi l’intenzione degli hacker occidentali e ucraini di bloccare servizi chiave a Mosca e non solo, e chissà quali altre piattaforme prossimamente cadranno nel loro mirino, nel tentativo di avere la meglio in questo conflitto virtuale.

Al contempo, Anonymous ha anche disattivato il sistema ferroviario della Bielorussia.