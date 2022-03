L'Ucraina legalizza le criptovalute: ricevuti milioni di Dollari per supportare l'esercito

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha firmato un disegno di legge che legalizza le criptovalute. Questa decisione arriva dopo che il paese ha ricevuto milioni di Dollari di donazioni sotto forma di token virtuali, da parte di invidui e gruppi, per sostenere lo sforzo bellico dell’esercito contro la Russia.

Il disegno di legge era già stato approvato lo scorso mese dal parlamento ucraino e, come si legge nel suo contenuto, “crea le condizioni per il lancio di un mercato legale per le criptovalute in Ucraina”. Nello specifico, le banche potranno aprire conti per le società che operano nel settore delle criptovalute: la vigilanza sarà affidata alla Banca Nazionale dell’Ucraina e la Commissione Nazionale per i Valori Immobiliari, oltre che al mercato azionario.

Il Governo ha anche evidenziato e sottolineato che proteggerà le criptovalute dei cittadini con la stessa forza legale della sua moneta corrente, la grivna. Soddisfatto per questo passo anche il vice primo ministro dell’Ucraina, nonché ministro per la trasformazione digitale, Mykhailo Fedorov, il quale ha affermato che questa legge “porterà il settore delle criptovalute fuori dall’ombra”.

Fedorov ha riconosciuto che dall’inizio della guerra “le criptovalute sono diventate un potente strumento per attirare ulteriori finanziamenti a sostegno delle forze armate ucraine”, ed in poco più di tre settimane di guerra il Cripto Fund of Ukraine ha raccolto 54 milioni di Dollari. Qualche giorno fa, è stato donato all’Ucraina un NFT dal valore di più di 200mila dollari.