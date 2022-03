Ucraina prepara collezione NFT: 'Sarà come un museo sulla guerra russo-ucraina'

Mentre c’è chi dona NFT all’Ucraina per sostenere il Governo di Kiev durante l’invasione da parte della Russia, lo stesso viceministro della trasformazione digitale dell'Ucraina ha confermato alla stampa britannica i piani di rilasciare NFT che rappresentino momenti di guerra, sempre con l’intento di raccogliere fondi.

Al The Guardian Alex Bornyakov ha rivelato che la collezione di NFT in questione sarà “come un museo della guerra russo-ucraina”, pensato esclusivamente per “raccontare [la vicenda] al mondo in formato NFT”. I lavori proseguono anche con artisti, fotografi e giornalisti, in quanto i token in questione avranno una natura ibrida artistica e di reportage legato all’invasione da parte delle forze guidate dal Cremlino.

Su Twitter, poi, Bornyakov ha svelato nei giorni scorsi come le donazioni in criptovalute per oltre 60 milioni di Dollari siano risultate essenziali al fine di acquistare migliaia di giubbotti antiproiettile, pasti, medicinali e rifornimenti di varia natura per le forze armate. Inutile dire che la community crypto internazionale sta appoggiando il governo di Zelensky con fierezza e risorse non poco importanti, osservando anche i thread e i commenti rilasciati su Twitter.

Sarà interessante vedere quanto la detta collezione di NFT sulla guerra avrà successo, ovverosia quanto velocemente verranno venduti tra i collezionisti pronti a supportare il Paese.

