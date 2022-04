Ucraina, smartphone blocca un proiettile e salva un soldato: l'incredibile video

Mentre le principali multinazionali Tech lasciano la Russia in ottemperanza alle sanzioni internazionali contro Mosca, continuano i combattimenti tra l'esercito del Cremlino e quello ucraino. Proprio dall'Ucraina arriva oggi un video che ha dell'incredibile, mostrando come la vita di un soldato sia stata salvata da uno smartphone.

Il video, comparso su YouTube nelle scorse ore e visibile in cima a questa notizia, ritrae un soldato ucraino mentre mostra uno smartphone perforato da un proiettile. Il dispositivo, che purtroppo non può essere riconosciuto con certezza dal video, sembra essere stato trapassato da parte a parte dal colpo di arma da fuoco.

Tuttavia, sembra che l'impatto con il telefono abbia praticamente fermato il proiettile vagante prima che potesse colpire il corpo del soldato, salvandogli probabilmente la vita. Il proiettile, come potete vedere dall'immagine in calce, si è infatti incastonato all'interno del dispositivo elettronico, senza nemmeno sfiorare la casacca del militare.

La clip, che dura solo 30 secondi, mostra quelli che sembrano i resti di un proiettile da 7,62 mm incastrati all'interno del telefono. Il soldato che mostra il device dice, inoltre, spiega che "questo smartphone mi ha salvato la vita", raccontando di essere stato colpito da un proiettile vagante durante uno scontro a fuoco.

Il portale GizmoChina, che per primo ha condiviso il video sul web, ha anche stabilito che, a giudicare dalla custodia protettiva del device, lo smartphone potrebbe essere un device Samsung non meglio specificato. Durante tutta la registrazione condivisa su YouTube, comunque, si possono sentire altri colpi di arma da fuoco ed esplosioni provenire dalla zona attorno ai soldati. Non è chiaro invece da quale parte dell'Ucraina provenga la clip.