L'Ucraina potrebbe spostare i suoi server all'estero: troppi attacchi hacker russi

Mentre la guerra ibrida tra Russia e Ucraina continua, pare che il Governo di Kiev abbia preso una decisione vitale dal punto di vista della cybersecurity nazionale. Pare infatti che le autorità abbiano deciso di spostare i propri dati e server all'estero, temendo per la loro sicurezza a causa dei numerosi attacchi russi degli ultimi giorni.

La notizia arriva da un report di Reuters, che spiega che il Governo di Kiev avrebbe ancora in programma di proteggere le infrastrutture internet nazionali ad ogni costo, ma che, per una questione di sicurezza, starebbe valutando il trasferimento all'estero dei server contenenti i propri dati più sensibili. La conferma della notizia è stata fornita a Reuters da Victor Zhora, Direttore del servizio di protezione delle informazioni dell'Ucraina, che però ha confermato che quello dello spostamento dei server è solo un "Piano B", almeno per il momento.

D'altro canto, la Russia si più volte infiltrata nelle reti ucraine, comprese quelle governative, sia durante la guerra che prima: se nelle ultime due settimane gli attacchi hacker russi sono aumentati a dismisura sia contro Kiev che contro i Paesi NATO, anche prima che iniziasse il conflitto pare che Mosca abbia avuto accesso a dei dati riservati del Governo ucraino.

In particolare, Mosca avrebbe usato questi dati per interferire con le elezioni del 2014 e per mettere sotto fortissima pressione il sistema elettrico del Paese, che viene attaccato ormai da qualche anno ad intervalli regolari, lasciando ogni volta la popolazione senza elettricità per qualche giorno.

I piani attualmente in vigore per il trasferimento dei server all'estero sono stati ideati durante l'occupazione russa della Crimea del 2014, perciò il team di cybersicurezza di Kiev ha già un programma di disabilitazione delle infrastrutture governative e di trasferimento dei backup dei server all'estero, qualora questi venissero compromessi.

La preoccupazione taciuta da Zhora è che l'esercito russo prenda Kiev, dove al momento si trovano tutti i server governativi contenenti dati sensibili: la presa della capitale, già di per sé un fatto estremamente grave, potrebbe diventare ancor più disastrosa se insieme a quest'ultima cadessero in mano russa anche tutte le infrastrutture governative sul web. Al momento, l'esercito russo ha circondato Kiev ormai da giorni, e la probabilità di un attacco verso la città si alza di ora in ora.

Reuters ha riportato anche che, per il momento, non è chiaro quale Paese ospiterà i server ucraini, anche se è ipotizzabile che si tratterà di uno Stato centro-europeo come la Germania, la Polonia o la Romania, oppure gli Stati Uniti. Si tratta in ogni caso di Stati membri della NATO, tanto che Reuters spiega che un cyberattacco russo contro i server ucraini in uno di questi Paesi potrebbe essere il pretesto per l'utilizzo della clausola di difesa collettiva della NATO, configurandosi al pari di un attacco militare vero e proprio.