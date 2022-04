Ma l'ucraino è una lingua o un dialetto del russo? Diffidate dalle banalizzazioni

Dall'inizio della guerra in Ucraina, il numero di persone che studiano l'ucraino su Duolingo, un sito Web e app mobile per l'apprendimento delle lingue, è aumentato di oltre il 500%. La maggior parte di coloro che stanno imparando l'ucraino probabilmente non sanno che esiste una controversia di lunga data.

Una parte di utenti vede russi e ucraini come "un solo popolo" e la parte opposta no. I primi affermano che l'ucraino è solo un dialetto del russo, mentre i secondi sostengono che è una lingua separata. Chi ha ragione? Sfortunatamente, non c'è una risposta chiara.

Molti linguisti basano la determinazione di una lingua o di un dialetto sul fatto che le forme del discorso siano mutuamente comprensibili. In parole povere, se due persone parlano dialetti diversi della stessa lingua, probabilmente possono capirsi. Tuttavia, se due persone parlano lingue separate, probabilmente non saranno in grado di intendersi.

Con questa definizione, ceco e slovacco potrebbero essere visti come dialetti della stessa lingua. Lo stesso vale per indonesiano e malese. O, ancora, il serbo è scritto con una variazione dell'alfabeto cirillico, come il russo, mentre il croato si basa sull'alfabeto latino, come l'inglese. Tuttavia, molti linguisti considererebbero serbo e croato dialetti della stessa lingua, perché è la comprensibilità delle forme parlate che assume i connotati di metro di giudizio.

Per i politologi, la differenza tra una lingua e un dialetto non si basa sulla comprensione reciproca, ma piuttosto sull’identità politica. Ad esempio, l’hindi e l'urdu sono lingue separate perché affermano i governi di India e Pakistan, anche se le forme colloquiali delle due varietà sono sorprendentemente simili.

La Moldova, ad esempio, sostiene che il moldavo è una lingua a tutti gli effetti, anche se è quasi identica al rumeno. Non con il beneplacito della Romania, l’articolo 13 della costituzione moldava riconosce come lingua ufficiale del paese il moldavo e non il rumeno.

Quindi, l'ucraino è un dialetto russo o una lingua separata? Linguisticamente, l'ucraino e il russo sono diversi quanto il francese e il portoghese. Sebbene il francese e il portoghese discendano entrambi dal latino, ora sono abbastanza divergenti da rendere difficile la comprensione reciproca. Allo stesso modo, sebbene sia l'ucraino che il russo condividano uno scheletro di base comune, le loro forme parlate odierne sono abbastanza diverse da avere un forte motivo linguistico per essere considerate lingue separate.

Politicamente, tuttavia, se l'ucraino sarà un dialetto o una lingua dipenderà, in parte, da come finirà la guerra. Se l'Ucraina rimane un paese indipendente che considera l'ucraino una lingua separata, è una lingua separata.

Se, tuttavia, la Russia finisce per controllare l'intera Ucraina, concludendo così il processo iniziato nel 2014 con l'annessione della Crimea, allora la Russia potrebbe promuovere l'idea che l'ucraino non sia che un semplice dialetto russo. In breve, non solo l'integrità territoriale dell'Ucraina è a rischio, ma anche l'indipendenza di una comunità culturale unica e distinta.