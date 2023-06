UE, 150 aziende contro l'AI Act: 'regole estreme, a rischio lo sviluppo tecnologico'

A metà giugno, l'Unione Europea ha approvato l'AI Act, la nuova legislazione che mira a regolamentare l'utilizzo dell'IA nell'Eurozona. Oggi, però, scopriamo che 150 aziende hanno chiesto una modifica dell'AI Act alle istituzioni europee, spiegando che quest'ultimo rischia di "mettere a rischio la sovranità tecnologica" dell'UE.

Non è la prima volta che le grandi aziende si schierano contro l'AI Act europeo. Per esempio, una decina di giorni fa è emerso che anche OpenAI voleva ammorbidire la legislazione di Bruxelles, e avrebbe speso ingenti quantità di denaro per raggiungere tale obiettivo mediante attività di lobby presso l'Europarlamento e la Commissione Europea.

Oggi, invece, una lettera aperta firmata dagli executive di ben 150 aziende europee, tra cui Airbus, Siemens e Heineken, è stata indirizzata al Parlamento Europeo e alla Commissione Europea chiedendo una revisione dell'AI Act. L'obiettivo, ovviamente, è quello di ridurre le prescrizioni e gli obblighi inclusi nel regolamento, che secondo le aziende potrebbero "mettere a rischio la competitività europea e la sua sovranità tecnologica".

Per la verità, l'AI Act Europeo non è ancora effettivo, poiché mancano diversi step per la sua entrata in vigore. I firmatari della lettera aperta, però, sostengono che se esso non verrà emendato e modificato, esso potrebbe inibire le opportunità offerte dall'IA in campo economico, grazie alle quali l'"UE potrebbe raggiungere nuovamente l'avanguardia tecnologica globale". Secondo le aziende che hanno firmato la lettera, le regole europee sarebbero eccessive ed estreme, rischiando di bloccare sul nascere gli sforzi delle compagnie incentrate sull'IA in Europa.

In particolare, desta preoccupazione la regolamentazione dell'IA generativa, che impone a tutti coloro che ne creano una di registrarla presso le istituzioni europee, di sottoporsi ad un'analisi dei rischi di quest'ultima e di raggiungere specifici requisiti di trasparenza, rendendo pubblico il pool di dati (compresi quelli protetti da copyright) usati per gli allenamenti delle Intelligenze Artificiali.