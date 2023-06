UE, approvato il testo: batterie degli smartphone devono essere facilmente sostituibili

Il Parlamento Europeo ha votato a favore di una serie di emendamenti alla legge sul diritto alla riparazione che entrerà in vigore nel 2027 e mira a rendere facilmente sostituibili le batterie degli smartphone.

“Con 587 voti a favore, 9 contrari e 20 astenuti, i deputati hanno approvato un accordo raggiunto con il Consiglio per rivedere le norme dell’UE sulle pile e sui rifiuti di pile. La nuova legge tiene conto degli sviluppi tecnologici e delle sfide future del settore e coprirà l’intero ciclo di vita delle batterie, dalla progettazione al loro esaurimento” si legge in un comunicato.

Nel testo approvato dall’UE, all’articolo 11 si legge che “qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato prodotti che incorporano batterie portatili provvede affinché tali batterie siano facilmente rimovibili e sostituibili dall'utilizzatore finale in qualsiasi momento per tutta la durata di vita del prodotto. Tale obbligo si applica solo alle batterie nel loro insieme e non ai singoli elementi o ad altre parti incluse in tali batterie”. Inoltre, è stabilito che “una batteria portatile è considerata facilmente rimovibile dall’utilizzatore finale se può essere rimossa da un prodotto mediante l’uso di strumenti disponibili in commercio, senza che sia necessario l’uso di utensili speciali, a meno che non siano forniti gratuitamente con il prodotto, attrezzi proprietari, energia termica o solventi per lo smontaggio del prodotto”.

La normativa prevede che le batterie siano sostituibili senza l’ausilio di strumenti. Ciò potrebbe implicare il ritorno delle batterie rimovibili come quelle presenti sugli smartphone in commercio fino a qualche anno fa, ed è innegabile che ad essere impattati siano praticamente tutti i produttori di cellulari, Apple e Samsung in primis che come altri brand potrebbero trovarsi costrette a modificare il design dei loro device.



L'UE sottolinea come dopo il voto finale in Plenaria, il Consiglio provvederà ad approvare iltesto prima della pubblicazione in Gazzetta.