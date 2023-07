L'UE apre la prima indagine antitrust su Microsoft in 15 anni: di mezzo c'è Teams

Mentre Microsoft estende la disponibilità di Bing IA, l'Unione Europea inizia a indagare sulla società di Redmond per via di una questione legata al servizio Microsoft Teams.

Come si apprende dal portale ufficiale della Commissione europea, l'accusa è di fatto quella di potenziale abuso di posizione dominante. Di mezzo ci sarebbero infatti presunte "pratiche anticoncorrenziali relative a Teams", per utilizzare gli stessi termini del comunicato stampa diffuso a partire da Bruxelles nella giornata del 27 luglio 2023.

In quest'ultimo si legge che "Microsoft potrebbe aver violato le leggi europee sulla concorrenza integrando il suo servizio di comunicazione e collaborazione Teams nelle popolari suite per aziende Office 365 e Microsoft 365". La Commissione europea fa dunque sapere di aver avviato un'indagine per comprendere se effettivamente ci sia stata una violazione o meno.

Da notare che, come indicato anche da The Verge, si tratta della prima indagine antitrust UE su Microsoft in circa 15 anni. Per il resto, vale la pena esplicitare che a luglio 2020 Slack aveva presentato un reclamo su questo argomento alla Commissione europea, dopo che Teams aveva incrementato fortemente la sua base di utenti in un contesto pandemico.

Ai microfoni di The Verge è arrivata una risposta da parte di Robin Koch, portavoce di Microsoft: "Rispettiamo il lavoro della Commissione europea e prendiamo molto seriamente le nostre responsabilità. [...] Continueremo a collaborare con la Commissione e continueremo a impegnarci nel trovare soluzioni relative alle preoccupazioni".