Dall'UE arrivano 2 miliardi di Euro per estendere la copertura del 5G in Italia

La Commissione Europea ha dato il via libera al piano italiano da 2 miliardi di Euro per l’estensione della copertura del 5G nel nostro paese, tramite l’erogazione dei fondi sotto forma di aiuti di Stato.

L’annuncio è stato dato dalla vicepresidente dell’UE, Margrethe Vestager, la quale ha spigato che “il regime italiano da 2 miliardi, interamente finanziato dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, sosterrà la diffusione di reti mobili 5G ad alte prestazioni. In tal modo i consumatori e le imprese potranno accedere a servizi 5G di alta qualità, contribuendo alla crescita economica del paese e agli obiettivi strategici dell’Ue relativi alla transizione digitale”.

Il Ministero per l’Innovazione Tecnologia e Transizione Digitale pubblicherà prossimamente due bandi: il primo riguarderà l’erogazione di incentivi su investimenti per la realizzazione dei rilegamenti in fibra ottica, mentre il secondo è incentrato sulle infrastrutture di rete mobili con velocità di 150 Mbit/s in download e 30 Mbit/s in upload in tutte quelle zone del paese che entro il 2026 non saranno raggiunte dalle reti con velocità di download superiori a 30 Mbps.

Proprio sulla fibra, qualche giorno fa il Ministro Giorgetti ha gelato sul piano Italia 1 Gigabit, osservando che difficilmente sarà realizzato entro i tempi prestabiliti dal Ministro Colao.