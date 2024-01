UE e Big Tech, pace fatta? Previsti colloqui con i CEO di Apple, Google e NVIDIA

Mentre gli Stati Uniti valutano una causa antitrust contro Apple, anche l'Unione Europa sta pensando alle prossime azioni da prendere nei confronti delle Big Tech. Non a caso, dunque, il Commissario Europeo per la Concorrenza Margarethe Vestager incontrerà i CEO di quattro grandi aziende dell'IT la prossima settimana.

La notizia arriva da Reuters, che afferma che Margarethe Vestager sarà negli Stati Uniti nel corso della prossima settimana. Il Commissario Europeo per la Concorrenza si trova al momento in una posizione piuttosto delicata: dopo essere stata scartata per la guida della European Investment Bank, infatti, Vestager è tornata alla guida dell'autorità Antitrust dell'Unione Europea, focalizzandosi in particolare sulla promozione della competitività dei mercati e sulle indagini relative ai merger tra compagnie di grandi dimensioni.

Negli Stati Uniti, dunque, Vestager incontrerà i CEO di Apple, Google, NVIDIA e Broadcom. Nello specifico, gli incontri si svolgeranno tra San Francisco e Palo Alto nelle giornate di giovedì 11 gennaio e di venerdì 12 gennaio: tra le personalità coinvolte dovrebbero esserci il CEO di Apple Tim Cook, il CEO di Alphabet (la casa-madre di Google) Sundar Pichai, il Chief Legal Officer di Google Kent Walker, il CEO di Broadcom Hock Tan e quello di NVIDIA Jensen Huang. Inoltre, sono previsti anche due incontri con i vertici di OpenAI, che vedranno Vestager a a colloquio con la Chief Technology Officer Mira Murati e con il Chief Strategy Officer Jason Kwon.

Lo staff del Commissario Europeo per la Concorrenza non ha fornito ulteriori informazioni circa i temi degli incontri, anche se Reuters riporta che essi dovrebbero essere incentrati sulle prossime regolazioni dei mercati digitali nell'UE e sulle politiche dell'Unione per favorire la competitività. In particolare, l'incontro tra Vestager e Pichai potrebbe appianare i dissidi tra Google e l'UE, specie dopo che Bruxelles ha imposto una multa da 2,42 miliardi di Euro alla società di Mountain View per delle presunte violazioni delle disposizioni comunitarie sull'antitrust.