L'UE contro i contenuti espliciti generati dall'IA: presto potrebbero diventare illegali

Il caso dei deepfake espliciti di Taylor Swift ha sollevato un polverone attorno all'uso dell'IA per la generazione di contenuti espliciti. La questione, finora, non è mai stata regolamentata: ora, però, è l'Unione Europea a voler risolvere questo "buco legislativo", rendendo illegali le immagini e i deepfake IA di matrice sessuale.

La misura fa parte di una più ampia proposta di legge avanzata nel 2022 dalla Commissione Europea, che vuole combattere la violenza domestica e la violenza contro le donne in generale, focalizzandosi anche sulle molestie online. Ora, il Consiglio Europeo e il Parlamento Europeo hanno accolto tale proposta, con lo scopo di rendere illegali diverse fattispecie di violenza cyber contro le donne.

Per quanto riguarda il settore dell'IA, le regole su cui sembra esserci il consenso di Commissione, Consiglio e Parlamento Europeo dovrebbero rendere illegale la condivisione non consensuale di immagini intime di una persona, comprese quelle realizzate mediante l'IA e con i deepfake. Tra le altre forme di violenza contenute nella misura ci sono lo stalking sui social network, le molestie online, la misoginia in rete e il cyber-flashing, ovvero l'invio non consensuale di immagini di nudo ad un altro utente.

Secondo la Commissione Europea, l'adozione di queste misure dovrebbe permette di aiutare le vittime di reati di genere in rete, specie nei Paesi dell'Unione che ancora non si sono mossi per una legislazione a riguardo. In una press release del 6 febbraio, in particolare, la Commissione spiega che "quello delle violenze contro le donne in rete è un problema che richiede una risposta urgente, vista la crescita esponenziale e il drammatico impatto delle violenze online".

Inoltre, la direttiva chiederà agli Stati membri dell'Unione di sviluppare delle misure che rendano più semplice identificare e perseguire le violenze in rete, nonché dei programmi di prevenzione e di aiuto per le vittime. Tra le proposte al vaglio di Bruxelles vi sarebbe anche la creazione di alcuni portali nazionali dove le vittime possano inviare delle segnalazioni alle autorità.