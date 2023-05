UE e Francia contro Twitter: il social di Elon Musk rischia il ban in Europa

L’abbandono del codice anti fake news dell’UE da parte di Twitter ha provocato reazioni molto dure nelle istituzioni europee. Il commissario Thierry Breton ed il Ministro Francese per la Transizione Digitale e Telecomunicazioni, Jean-Nöel Barrot, nell'esprimere le loro preoccupazioni hanno minacciato il social.

“Se Twitter non si adeguerà alle nostre regole sarà bandito, in caso di recidiva, dall’Unione Europea” ha affermato Barott senza mezzi termini, chiarendo che “Twitter gioca un ruolo importante nel dibattito pubblico, ma noi non possiamo assumerci il rischio che un social network come questo si lasci prendere ostaggio dai partigiani della disinformazione e che il nostro dibattito pubblico vengano indebolite. È per questo che abbiamo stabilito delle regole chiare che Twitter deve seguire”.

Il riferimento è ovviamente anche alla decisione di Musk di oscurare alcuni tweet in Turchia durante le elezioni, che ha scatenato non poche polemiche.

Thierry Breton, il Commissario Europeo per l’Industria, proprio nelle ore prime ha affermato che “al di là degli impegni volontari, dal 25 Agosto 2023 la lotta alle fake news sarà un obbligo legale alla luce del Digital Services Act”, che prevede multe fino al 6% del fatturato mondiale annuo in caso di mancato rispetto. L’addio di Twitter all’Europa è davvero così vicino?