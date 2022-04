L'UE frena Elon Musk sulla libertà di parola su Twitter: 'si, ma ci sono delle regole'

A pochi minuti dalla notizia relativa all’avvertimento lanciato da Anonymous ad Elon Musk dopo l'acquisto di Twitter, arriva anche la reazione dell'Unione Europea per bocca del commissario per il mercato interno, Thierry Breton.

Il politico, parlando al Financial Times ha dichiarato che Elon Musk deve seguire le regole esistenti sulla moderazione dei contenuti illegali e dannosi. “Diamo il benvenuto a tutti. Siamo aperti ma alle nostre condizioni. Almeno sappiamo cosa dirgli: ‘Elon, ci sono delle regole. Siete i benvenuti ma queste sono le nostre regole. Non sono le tue regole che si applicheranno qui” ha affermato Breton, in risposta alle dichiarazioni rese da quello che potrebbe diventare il nuovo CEO di Twitter dopo la ratifica dell’accordo ed il via libera degli enti regolatori.

Musk infatti ha affermato che “la libertà di parola è il fondamento di una democrazia funzionante” e ha descritto Twitter come “la piazza della città digitale in cui si dibattono questioni vitali per il futuro dell’umanità”.

Le dichiarazioni di Breton non sono chiaramente uno stop alla libertà di parola, ma si riferiscono all’accordo legislativo firmato dall’Unione Europea che costringerà le Big Tech a sorvegliare in modo più aggressivo e preciso i contenuti online. Dell’accordo che riscrive il web abbiamo a lungo parlato su queste pagine nel weekend.