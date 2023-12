L'UE frena sul pacchetto per regolamentare l'IA: l'Italia vuole l'autoregolamentazione

La regolamentazione dell’intelligenza artificiale è stata chiesta anche da OpenAI ma, secondo un rapporto pubblicato da Reuters, è diventata un ostacolo non di poco conto per l’Unione Europea dal momento che i legislatori non riescono a mettersi d’accordo su come regolamentare sistemi come ChatGPT.

L’agenzia di stampa riferisce che venerdì i negoziatori dell’UE si sarebbero incontrati in vista dei colloqui finali previsti per il 6 Dicembre, ma l’IA generativa sarebbe diventata l’ostacolo principale per la presentazione di una proposta di legge sull’intelligenza artificiale.

Dopo due anni di negoziati, infatti, il disegno di legge è stato approvato dal Parlamento Europeo lo scorso Giugno, ma il progetto più ampio sull’IA deve essere concordato attraverso degli incontri tra i rappresentanti della Plenaria, il Consiglio Europeo e la Commissione Europea.

Gli esperti dei paesi dell’UE si incontreranno nuovamente venerdì per discutere della loro posizione sui modelli d’IA: al centro delle discussioni c’è l’accesso ai codici sorgente, multe per le aziende ed altri argomenti che dovranno comporre il pacchetto normativo. Qualora le parti non dovessero trovare un accordo, il pacchetto rischia di essere accantonato e potrebbe slittare al prossimo anno dal momento che a Giugno sono in programma le elezioni Europee.

Proprio per evitare uno stallo di questo tipo, gli esperti hanno proposto un approccio a più livello.

La posizione dell’Italia è allineata a Francia e Germania: le tre nazioni sono favorevoli a lasciare che i creatori dei modelli d’IA si autoregolamentino piuttosto che imporre regole rigide. La proposta era arrivata dalla Francia ma durante la riunione dell’Ecofin tenuta il 30 Ottobre a Roma anche Germania ed Italia ha deciso di appoggiarla. Prima di questo appuntamento, i legislatori avevano raggiunto vari compromessi sulle parti del pacchetto in cui non c’era un accordo.