L'UE dà il via libera all'AiAct: nuove regole e divieti per ChatGPT e simili

Con 499 voti a favore, 28 contrari e 93 astenuti, il Parlamento Europeo ha dato il via libera all’AIAct, il nuovo pacchetto di norme che racchiude le regole imposte dall’Unione Europea per l’utilizzo degli strumenti d’intelligenza artificiale.

Tra i punti cardine figura il divieto totale di uso della tecnologia per scopi di riconoscimento facciale in tempo reale nei luoghi pubblici, ma l’AIAct vuole anche combattere l’utilizzo di strumenti come ChatGPT, Dall-E e simili per diffondere fake news e deep fake.

Come riportato dall’ANSA, rispetto alla versione iniziale i deputati hanno allargato la lista dei divieti. Nella fattispecie, previsto il divieto di utilizzare l’IA in sistemi d’identificazione biometrica remota in tempo reale ed a posteriore in spazi accessibili al pubblico, ma anche l’uso di sistemi di categorizzazione biometrica basati su caratteristiche sensibili come genere, razza, etnia, cittadinanza, religione ed orientamento politico. Previsto anche il divieto di usare i sistemi di Polizia Predittivi basati sulla profilazione, ubicazione o comportamenti criminali passati, ma anche di sistemi di riconoscimento delle emozioni usati utilizzate da forze dell’ordine, nella gestione delle frontiere, sui posti di lavoro e negli istituti d’istruzione.

L’UE ha anche previsto il divieto per l’estrazione non mirata di dati biometrici da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso qualora questi dovessero servire per creare database di riconoscimento facciale.

Il Parlamento Europeo ha anche previsto che la classificazione delle app ad alto rischio includa anche i sistemi d’intelligenza artificiale che dovessero comportare danni significativi per salute, sicurezza e diritti fondamentali di persone ed ambiente, tra cui figurano anche i sistemi di raccomandazione usati dalle piattaforme social con più di 45 milioni di utenti.

Novità anche per i sistemi d’IA generativa come ChatGPT, che sono tenuti a rispettare i requisiti di trasparenza e dovranno rendere distinguibili le immagini deepfake da quelle reali. Inoltre, viene anche previsto l’obbligo a pubblicare le sintesi dettagliate dei dati provenienti dal diritto d’autore utilizzati per l’addestramento di tali modelli.