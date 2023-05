UE, parte la lotta al Greenwashing e all'obsolescenza nel mondo tech

Non solo caricatore unico, in seno all'Unione Europea ci sono intenzioni piuttosto serie anche nella regolamentazione di ciò che si cela dietro alle "inebrianti" campagne di marketing dei nostri dispositivi e non solo.

In particolare, il Parlamento Europeo ha approvato la proposta di direttiva che va a modificare parte del regolamento in merito alla "responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione". In buona sostanza, la nuova proposta va a prendere di petto alcune problematiche relative alla promozione e al supporto a lungo termine dei dispositivi tecnologici, soprattutto in ottica di sostenibilità e riduzione dell'impatto ambientale.

La prima battaglia è quella al Greenwashing, mettendo nero su bianco una serie di normative che vadano a vietare l'uso scorretto o palesemente generico di termini come "ecologico", "naturale" o "carbon neutral" in assenza di prove di ciò che viene dichiarato: il fine è quello di rendere realmente più consapevole il consumatore, in modo da permettergli di compiere scelte a minore impatto ambientale con la certezza che sia davvero così.

In secondo luogo si parla di obsolescenza precoce, termine con il quale si va a identificare quella serie di pratiche e caratteristiche del dispositivo e della sua distribuzione che ne vadano a limitare la durata nel tempo al di là di reali malfunzionamenti. Uno degli punti più interessanti in tal senso riguarda la lotta a quelle pratiche che limitano l'utilizzo di ricambi non originali prodotti da terze parti.

Si tratta di un primo pilastro nella messa in piedi della strategia europea sulla sostenibilità e sull'economia circolare. L'intera proposta è disponibile nel database ufficiale dell'Unione Europea.