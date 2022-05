L'UE mette nel mirino Apple Pay: 'abuso di posizione dominante'

Come ampiamente preannunciato negli scorsi giorni, l’Unione Europea ha messo nel mirino Apple Pay. Nella giornata di oggi la Commissione Europea ha rilasciato una dichiarazione preliminare, che dovrà essere confermata dalle indagini, secondo cui il colosso di Cupertino starebbe adottando pratiche anticoncorrenziali per il suo servizio.

“La Commissione europea ha informato Apple della sua opinione preliminare in merito all’abuso della sua posizione dominante nel settore dei portafogli mobili su dispositivi iOS. Limitando l’accesso a una tecnologia standard utilizzata per i pagamenti contactless con dispositivi mobili nei negozi (“Near-Field Communication (NFC)” o “tap and go”), Apple ha limitato la concorrenza nel mercato del Wallet su iOS. si legge nella dichiarazione a cui ha fatto eco Margrethe Vestager.

La Vestager infatti osserva che “le nostre preoccupazioni riguardano la decisione di Apple di bloccare l’accesso alla tecnologia NFC per scopi di pagamento e di utilizzarla esclusivamente per il proprio portafoglio mobile, Apple Pay. Di conseguenza, gli utenti dei dispositivi Apple possono pagare solo con la funzione “tap and go” utilizzando Apple Pay e non con altri servizi. Questo perché gli sviluppatori di portafogli concorrenti devono accedere all’NFC sui dispositivi Apple per raggiungere gli utenti Apple.

Dalle indagini preliminari effettuate, la Commissione Europea spiega che “le prove in nostro possesso indicano che alcuni sviluppatori non hanno portato avanti i loro piani di sviluppo di applicazioni di pagamento mobili per iOS in quanto non sono stati in grado di raggiungere gli utenti di iPhone a causa del blocco. Questo comportamento ha soffocato l'innovazione e ha impedito la concorrenza nel mercato dei portafogli mobili. Di conseguenza, i consumatori europei hanno poca scelta di soluzioni di pagamento mobile quando pagano nei negozi”.