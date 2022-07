UE, ecco il Piano Gas 2022: termostati giù di 1 grado per contrastare lo stop dalla Russia

Il prossimo 20 Luglio 2022 la Commissione Europea presenterà il piano d’emergenza per il gas nell’inverno 2022, alla luce dei tagli imposti dalla Russia. Nella fattispecie, l’obiettivo è fare in modo che nel periodo ottobre 2022 - marzo 2023 tutti possano accedere alle fonti di riscaldamento.

Nella bozza, si parla di una campagna di risparmio di gas mirata ad imporre, laddove fattibile ed applicabile, la riduzione del riscaldamento degli uffici pubblici e commerciali a 19 gradi . Il piano si chiamerà “risparmiare gas per un inverno sicuro” e prevede anche l’abbassamento dei termostati di 1 grado nelle abitazioni private.

Nella bozza si legge che “nelle circostanze attuali, attraverso interventi normativi mirati e incentivi a partire dall’estate, combinati con il potenziale di risparmio derivante dall’attuazione del Piano di risparmio energetico, è possibile ridurre il costo di un’eventuale forte carenza in inverno. Ciò consentirebbe inoltre di distribuire la riduzione nel tempo, di contribuire al trasporto di una maggiore quantità di gas da ovest a est, di riempire meglio gli stoccaggi e di inviare segnali ai consumatori che hanno la possibilità di effettuare lo switch a costi inferiori”.

Il Piano stabilirà una serie di criteri e principi per ridurre in maniera coordinata la domanda, per proteggere le famiglie e le utenze essenziali come ospedali ed industrie, oltre che la competitività e la fornitura di servizi essenziali per le economie.

La Commissione dovrebbe anche chiedere agli Stati di ridurre il consumo del gas, agendo su termostati di riscaldamento e condizionamento. Tra le indicazioni vi sarà la limitazione del riscaldamento a 19 gradi e l’aria condizionata a 25, oltre che una deroga per l’attivazione delle centrali a carbone. Ovviamente, verrà anche chiesta un’accelerata sul passaggio alle energie rinnovabili, ma sarà possibile anche prorogare l’attività delle centrali nucleari.

Le riduzioni della Russia potrebbero avere un effetto importante su vari paesi, e qualche giorno fa abbiamo spiegato come l’Ungheria risolverà la crisi energetica.